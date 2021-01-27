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СНБО ждет от субъектов планирования оборонзаказа согласованных показателей
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал недопустимым необоснованный пересмотр основных показателей Государственного оборонного заказа на протяжении года после его утверждения.
Об этом он сказал на межведомственном совещании «О состоянии подготовки проекта основных показателей государственного оборонного заказа на 2021 год и 2022, 2023 годы, развития авиационной промышленности и реформирования государственного концерна «Укроборонпром», сообщает Укринформ со ссылкой на сайт СНБО.
Открывая совещание, секретарь СНБО отметил, что оно проводится по поручению Президента Украины. По словам Данилова, глава государства «обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа по результатам прошлого года».
Участники совещания поинформировали о состоянии подготовки предложений относительно проекта основных показателей ГОЗ на 2021 и 2022-2023 годы.
Участники совещания также обсудили вопросы развития авиационной промышленности и реформирования ГК «Укроборонпром».
Секретарь СНБО напомнил, что Президент Украины 25 июня 2020 года поручил подготовить к рассмотрению на заседании СНБО вопрос относительно развития авиастроительной отрасли Украины одновременно с рассмотрением отчета о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса.
«Что касается реформирования государственного концерна «Укроборонпром» еще раз подчеркиваю, что направления и задачи относительно его реформирования и развития должны быть согласованы со Стратегией развития ОПК», - заявил он.
Подводя итоги дискуссии, Данилов заявил, что субъекты планирования Государственного оборонного заказа в 2021 году должны принять меры для ускорения формирования и внесения на рассмотрение СНБО «максимально согласованных» основных показателей ГОЗ на 2021 год и 2022, 2023 годы. «Планировать ГОЗ и вообще все вопросы в секторе безопасности и обороны необходимо системно и качественно», - заявил он.
Данилов также обратился к участникам совещания как можно быстрее подать в Аппарат Совета материалы и предложения к решению СНБО относительно результатов осмотра ОПК, развития авиастроительной отрасли, Стратегии развития ОПК и реформирования ГК «Укроборонпром».
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