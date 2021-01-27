Криклий: Шесть вокзалов сейчас готовятся к концессии

Шесть железнодорожных вокзалов сейчас готовятся к концессии, включая столичный вокзал.

Крупные вокзалы, которые являются своего рода магнитами, будем в концессии передавать не поодиночке, а определенным таким набором.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: есть один большой вокзал и один вокзал поменьше. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему будет в донагрузку", - сказал Криклий.

Министр уточнил, что уже сейчас будут проводиться завершающие процедуры технико-экономической оценки этих объектов для того, чтобы готовить концессионные конкурсы.

"Но конкурсы мы хотим уже в этом году запустить. В планах сейчас Киевский и Винницкий вокзалы. Потом - Николаев, Днипро, Харьков и Чоп. Относительно этих объектов еще изучается, как лучше их можно скомплектовать в формате 1+1", - отметил министр.

Как сообщал Укринформ, Укрзализныця с 25 января запустила новый модернизированный пригородный электропоезд по маршруту Киев - Тарасовка - Киев.