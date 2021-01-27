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В Украине впервые выставят на аукцион разрешение на геологоразведку циркония
08:32 27.01.2021 |
В Украине впервые выставят на аукцион разрешение на геологоразведку циркония
Об этом сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Впервые объявлен аукцион по продаже специального разрешения на геологоразведку циркония, который состоится 15 февраля", - отметил он.
Начальная стоимость лота составит 4,225 млн грн. Стоимость геологической информации - 13,676 млн грн.
Местоположение объекта - Никольский район Донецкой области.
Как сообщал Укринформ, Государственная служба геологии и недр совместно с правительственным офисом UkraineInvest презентовали Инвестиционный атлас недропользователя, который содержит информацию о вакантных перспективных участках стратегических и критических минералов Украины. В Инвестиционном атласе сейчас представлены более 30 участков с залежами лития, титана, никеля, кобальта, хрома, тантала, ниобия, бериллия, циркония, скандия, молибдена, золота и урана, которые впервые можно будет приобрести на прозрачных электронных торгах.
В конце прошлого года в Украине впервые на открытом аукционе было продано спецразрешение на участок с залежами золота.
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