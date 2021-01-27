Украина в декабре-2020 увеличила выплавку стали на 22,1% к декабрю-2019, поднялась с 13-го на 12-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в декабре 2020 года из-за низкой сопоставимой базы увеличила производство стали на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,906 млн тонн (в декабре-2019 - 1,561 млн тонн), переместившись с 13-го на 12-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

По итогам года Украина заняла 11-е место.

В декабре зафиксировано наращивание выплавки стали к декабрю-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Японии, США и РФ.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам декабря выглядит следующим образом: Китай (91,252 млн тонн, рост на 7,7%), Индия (9,796 млн тонн, рост на 4,4%), Япония (7,526 млн тонн, падение на 3,3%), США (6,434 млн тонн, падение на 11,8%), РФ (6,110 млн тонн, "минус" 0,8%), Южная Корея (5,952 млн тонн, "плюс" 1,2%), Турция (3,403 млн тонн, рост на 17,7%), Германия (3,137 млн тонн, "плюс" 10,6%), Бразилия (2,886 млн тонн, рост на 17,2%) и Иран (2,660 млн тонн, рост на 19,6%).

Далее следуют Украина (1,906 млн тонн, рост на 22,1%), Тайвань (КНР, 1,7 млн тонн, рост на 0,4%), Вьетнам (1,6 млн тонн, падение на 14,7%), Мексика (1,550 млн тонн, "плюс" 13,9%) и Италия (1,5 млн тонн, рост на 6,9%).

В декабре 64 страны произвели 160,858 млн тонн стали, что на 5,8% больше, чем в декабре-2019.

За весь 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, рост на 5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,658 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,971 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, больше на 13,4%).

Далее следуют Украина (20,616 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, "минус" 6,3%), Италия (20,2 млн тонн, падение на 12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, рост на 11,6%) и Мексика (16,854 млн тонн, снижение на 8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.

Украина в 2019 году произвела 20,848 млн тонн стали и заняла 13-е место (в 2018 году - 21,1 млн тонн, 13-е место).