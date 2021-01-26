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«Налог на Google»: Слуги хочет обязать интернет-гигантов платить налоги в Украине
08:48 26.01.2021 |
Верховная Рада хочет ввести механизм, который обяжет мировых интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в бюджет. Об этом сказал депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге по итогам заседания согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Механизм новый... Удобный механизм налогообложения крупных интернет-гигантов, работающих по всему миру, но почему-то только в Украине почти все они не платят налогов. Мы предлагаем ввести для них механизм благодаря так называемому "законопроекту о налоге на Google", хотя на самом деле Google является той компанией, которая чуть ли не единственная платит в государстве налоги... Мы предлагаем ввести удобный механизм для налогообложения этих компаний, или обеспечить поступления в государственный бюджет и уравнять в правах наш, украинский бизнес, и бизнес транснациональный, который почему-то сегодня является льготным" - сказал Гетманцев.
По его словам, этим законопроектом предлагается отменить налог на репатриацию по предоставлению рекламных услуг.
В конце 2020 года депутаты обсуждали возможность налогообложения доходов Google, Netflix, и Amazon, а также компаний, продающих видео, музыку, рекламу, игры и доступ к облачным сервисам хранения. Впервые в парламенте эту идею озвучили осенью 2019 года, а в ВР зарегистрировали соответствующий законопроект.
Кроме того, на Офисе Президента появилась петиция, в которой главу государства просили обложить налогом интернет-гигантов.
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