Финансовые новости
- |
- 25.01.21
- |
- 18:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Citi прогнозирует в 2021г. рост ВВП Украины на 4%
17:21 25.01.2021 |
Экономика Украины после падения на 5,1% в 2020 году в нынешнем году вырастет на 4% при небольшом увеличении инфляции (декабрь к декабрю) с 5% до 5,8%-6%, такой прогноз аналитики Citi обнародовали в вышедшем на днях прогнозе глобальной экономики.
По их мнению, ключевым драйвером роста станут потребительские расходы на фоне планируемого 30% повышения минимальной зарплаты с 5 тыс. грн до 6,5 тыс. грн.
Эксперты ожидают восстановления экономики до докризисного уровня в первом квартале 2022 года, в целом оценивая перспективы роста в 2022 году в 3% при снижении инфляции до 5,3%.
Банк прогнозирует повышение Национальным банком учетной ставки во втором квартале 2021 года на 50 б.п. - до 6,5% с целью уравновесить ценовое давление, вызванное ростом инфляции. В частности, Citi ожидает рост индекса потребительских цен до 5,8% к концу 2021 года.
Согласно обзору, аналитики прогнозируют ослабление курса гривни к концу этого года до 29,47 грн/$1 при среднегодовом его значении 28,92 грн/$1, а в следующем - соответственно до 30,67 грн/$1 и 30,12 грн/$1.
Аналитики отметили институциональный регресс, произошедший в 2020 году, но склоняются к тому, что необходимость финансировать большой дефицит госбюджета станет стимулом для властей Украины продолжать сотрудничество с МВФ. По из мнению, решающее значение будут иметь обеспечение независимости Нацбанка и выход из ситуации, возникшей после признания Конституционным судом неконституционными ряда антикоррупционных норм.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик: Банковая попытается сбить волну скандалов списанием коммунальных долгов, Донбассом и вопросом языка
ТОП-НОВОСТИ
|Новый страх Банковой. Откажется ли Зеленский от звонка Байдену по телефону Порошенко
|Разброд и шатания. Зачем Гиркин вдруг вспомнил про Захарченко и Гиви
|Позитив недели. Наши воины смогут бить по врагу из нового миномета калибра 120 мм
|На межбанке 22 января доминировали продажи доллара, спрос был совсем небольшим
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Водород займет 25% мирового спроса на нефть к 2050 году - Bank of America
|Citi прогнозирует в 2021г. рост ВВП Украины на 4%
|Девелоперы ТРЦ в 2021г увеличат активность в жилмассивах городов - Cushman&Wakefield
|Бизнес нарастил вывод валюты за границу до $3,7 млрд в виде дивидендов
|В ЕС больше электроэнергии производят из возобновляемых источников, чем из ископаемых
|В Украине за 2020 год в «зеленые» проекты инвестировали 1,2 миллиарда евро
Это интересно
|Google договорилась с французскими издателями об оплате за превью новостей
|Представлен электрокар Mercedes-Benz EQA с запасом хода 426 километров
|Lancia станет премиальным брендом
|Одержимость BMW большими «ноздрями» добралась и до мотоциклов
|Получен первый опытный образец батареи с зарядкой за пять минут
|Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу
|В Nvidia допустили выпуск видеокарт для майнинга при увеличении спроса