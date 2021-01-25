Девелоперы ТРЦ в 2021г увеличат активность в жилмассивах городов - Cushman&Wakefield

Девелоперы торгово-развлекательных центров в 2021 году рассматривают строительство объектов в жилых массивах городов и развитие объектов районного значения.

"Уже сейчас у нас есть ряд запросов на локации, где можно построить торговые центры районного масштаба, и много запросов на отдельно стоящие помещения в жилых массивах. Там вакантность снижается быстрее, чем в центральных районах города", - сообщила руководитель департамента агентских и консалтинговых услуг в сфере торговой недвижимости Cushman&Wakefield Екатерина Весна в ходе вебинара "Аналитика рынка торговой недвижимости" в понедельник.

Кроме того, по ее словам, рост популярности формата небольших торговых точек рядом с домом наблюдается и у продуктовых ритейлеров, начавших открывать такие объекты в 2020 году во время локдауна.

"Формат "у дома" касается не только торговых центров. Например, у торговых операторов, таких как "Ашан", Varus, Novus, "Сильпо", в 2020 году появился формат мини-маркетов площадью от 50 до 150 кв. м. Цель - быть ближе к клиенту и восполнить потребность в доставке интернет-заказов, так как в самом начале карантина были проблемы с доставками продуктовых корзин", - пояснила Весна.

По ее словам, в 2021 году также стоит ожидать реконцепций устаревших ТРЦ в регионах, где предполагается открытие новых объектов. В частности, ожидается запуск ТРЦ Nikolsky (54 тыс. кв. м) и Planeta Mall (89,8 тыс. кв. м) в Харькове, ТРЦ Alexander Plaza (42,6 тыс. кв. м) в Запорожье, ТРЦ "Остров" (15 тыс. кв. м) и Riviera (4-я очередь, 15 тыс. кв. м) в Одессе, ТРЦ Podolyany Mall (2-я очередь, 15 тыс. кв. м), СТРЦ Spartak (2-я очередь, 14 тыс. кв. м) во Львове, ТРЦ "Велес" (2-я очередь, 29,7 тыс. кв. м) в Ивано-Франковске и др.

"Наконец-то будут открываться крупные проекты в регионах, в первую очередь в Харькове. Когда открывает кто-то новый, это значит, что кто-то старый должен проводить реконструкцию, ребрендинг, обновление. Так что мы увидим новые реконцепты для действующих проектов в том числе", - указала эксперт.

При этом неустойчивая ситуация, связанная с коронавирусными ограничениями, вынуждает ТРЦ продолжать сотрудничество с арендаторами на условиях краткосрочных договоров.

"До сих пор все проекты продолжают работать на краткосрочных договоренностях, каждый месяц отслеживая результаты работы каждого оператора. Однако эра долгосрочных договоренностей, когда можно было договориться на три, пять лет для действующих проектов и контрактов, еще не наступила. Это значит, что мы все еще находимся в нестабильных обстоятельствах", - считает Весна.