Бизнес нарастил вывод валюты за границу до $3,7 млрд в виде дивидендов

По итогам 2020 года репатриация дивидендов увеличилась на 19,4% до 3,7 млрд долларов по сравнению с 2019 годом.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в конце 2020 году объемы репатриации дивидендов выросли, однако, по оценкам Национального банка, это был временный всплеск, связанный с переносом части выплат с первой половины года.

Всего в 2020 году, по оперативным оценкам НБУ, бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 3,7 млрд долларов (по сравнению с 31 млрд долларов в 2019 году).

В то же время Национальный банк сохранил прогноз репатриации дивидендов на 2021 на уровне 3,3 млрд долларов, что соответствует среднему значению выведенных дивидендов в предыдущие годы.