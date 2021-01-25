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В Украине за 2020 год в «зеленые» проекты инвестировали 1,2 миллиарда евро
15:53 25.01.2021 |
Украинская "зеленая" энергетика и проекты по энергоэффективности привлекли более 1,24 млрд евро инвестиций в 2020 году.
Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (ГАЭЭ).
"В прошлом году 46 млн евро инвестировано в проекты по энергоэффективности через программу "теплые кредиты" (35 млн евро кредитов) и энергосервис (122 ЭСКО-договоров на сумму 11 млн евро). 1,2 млрд евро вложено в 1,6 ГВт новых мощностей, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников ", - говорится в сообщении.
В частности, появились такие новые мощности "зеленой" генерации: 1169 МВт - это солнечные электростанции; 226 МВт - СЭС в частных домохозяйствах (СЭСд); 144 МВт - ветроэлектростанции; 22 МВт - электростанции на биомассе; 10 МВт - электростанции на биогазе; 3 МВт - объекты малой гидроэнергетики.
В целом, общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт.
"Важно, что все больше внимания к возобновляемым источникам энергии проявляют украинские домохозяйства. За год около 8 тыс. семей перешли на солнечные панели. Таким образом, на начало 2021 г. таких семей уже почти 30 000. Общая мощность всех СЭСд - 780 МВт", - отметили в ГАЭЭ.
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