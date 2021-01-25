Дефицит Бюджета-2020 стал самым большим за последние 10 лет - Пацкан

Из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета на 2020 год составлял 217 млрд грн, что почти на 30% меньше плана, по сравнению с 2019 годом дефицит вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины в 2020 году, сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

"По сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет", - сказал Валерий Пацкан.

Согласно данным Счетной палаты, из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и составил 217 млрд грн, что в рамках установленного в законе предельного объема - 298 млрд грн.

Пацкан также отметил, что доходы государственного бюджета в 2020 году составили 1 трлн 76 млрд грн, что на 9 млрд грн (0,8%) больше плана.

Перевыполнен план поступлений:

* НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 40,4 млрд грн (47%);

* акцизного налога - на 9,8 млрд грн (7,6%);

* налога и сбора на доходы физических лиц - на 6 млрд грн (5,4%).

Меньше плана поступило:

* НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - почти на 30 млрд грн (9,8%);

* платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр - 4,4 млрд грн (100%);

* поступлений от аренды за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом - на 2,8 млрд грн (68%);

* налога на прибыль предприятий - на 1,8 млрд грн (1,6%).

Председатель Счетной палаты отметил, что в результате недополучения государственных заимствований на 46,5 млрд грн (6,8%), не выполнено и план поступлений для финансирования госбюджета на 44,8 млрд грн (6,5%).

От государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению. При этом в декабре получено 27% общего объема поступлений от государственных заимствований.

От размещения облигаций внутренних государственных займов на внутреннем рынке получено 389 млрд грн, что меньше плана на 22 млрд грн (5,4%).

Поступления от государственных внешних заимствований составляли 249,5 млрд грн, что на 24,5 млрд грн, или 8,9% меньше плана.

По данным Счетной палаты, несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета 2020 года, расходы меньше плана на более чем 67 млрд грн.

В начале декабря 2020 года в Минфине отчитались, что за январь-ноябрь 2020 расходы по общему фонду государственного бюджета составили 940,6 млрд грн, или 90,3% от росписи отчетного периода. При этом, "социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений", отмечали тогда в Минфине.

Однако, к концу 2020 года эксперты говорили о проблемах с финансированием незащищенных расходов. Среди прочих на это указывали в отчете аналитики Киевской школы экономики.