В Украине планируют создать Госфонд поддержки оборонной промышленности - Уруский

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности планируют создать Государственный целевой фонд поддержки оборонной промышленности.

Как передает Укринформ, об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью изданию «День», сообщает пресс-служба ведомства.

«Одна из задач, которую мы ставим перед собой как министерство, - это создание Государственного целевого фонда поддержки оборонной промышленности, наполнение которого могло бы осуществляться за счет продажи непрофильных и профильных активов государственных предприятий, которые будут передаваться в Фонд госимущества», - отметил Уруский.

Он также оценил перспективы проведения реформы оборонной промышленности Украины. «Моя позиция такова: нам надо двигаться в плане корпоратизации и реформ, не дожидаясь принятия профильного закона (речь идет о законопроекте № 3822 «Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности»- ред.). Мы знаем, как в Верховной Раде не просто проходят законопроекты. А этот законопроект не является простым, и я думаю, что по нему будут серьезные дебаты среди депутатов и в экспертной среде, когда он будет обнародован. Сейчас нам нормативная правовая база помогает », - сказал вице-премьер.