Промпроизводство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, но в декабре зафиксирован первый его рост с мая-2019 - Госстат

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре 2020 года увеличилось на 3,2%.
Госстат указывает, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в декабре составил 2,8%, а с учетом сезонной корректировки - 1,1%.
В перерабатывающей промышленности в декабре-2020 к декабрю-2019 рост составил 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 15,8%.
Согласно сообщению, в целом за минувший год в перерабатывающей промышленности зафиксировано снижение производства на 6,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 3,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 1,3%.
Промышленное производство на Украине в 2019 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в 2020г.
|декабрь 2020г к ноябрю 2020г. %
|декабрь 2020г к декабрю 2019г. %
|2020 к 2019
|Справочно: 2019 к 2018
|Промышленность всего
|102.8
|104.8
|94.8
|99.5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|104.2
|105.4
|96.9
|98.4
|- добыча каменного и бурого угля
|100.4
|97.7
|86.2
|96.9
|- добыча сырой нефти и природного газа
|102.4
|95.5
|98.0
|100.3
|- добыча металлических руд
|109.9
|120.0
|97.6
|97.1
|Перерабатывающая промышленность
|99.7
|101.8
|93.1
|100.9
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|89.6
|98.3
|98.0
|103.3
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|98.8
|110.7
|92.6
|92.5
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|94.8
|100.5
|93.8
|94.8
|Производство кокса. и продуктов нефтепереработки.
|118.6
|103.1
|97.8
|103.1
|Производство химических изделий и химической продукции
|120.3
|103.6
|104.7
|112.9
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|117.1
|125.1
|103.0
|103.7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|90.3
|114.5
|98.7
|106.7
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|104.5
|104.3
|90.9
|98.6
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|105.7
|96.7
|81.5
|97.8
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|112.6
|88.6
|72.2
|91.6
|производство электрического оборудования
|104.1
|133.7
|98.3
|94.7
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|105.8
|88.1
|83.0
|102.5
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|104.7
|89.3
|74.3
|96.8
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|116.9
|99.8
|88.5
|103.0
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|113.1
|115.8
|98.7
|95.6
Данные: Госстат