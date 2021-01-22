Промпроизводство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, но в декабре зафиксирован первый его рост с мая-2019 - Госстат

Промышленное производство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, однако в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - на 4,8%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре 2020 года увеличилось на 3,2%.

Госстат указывает, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в декабре составил 2,8%, а с учетом сезонной корректировки - 1,1%.

В перерабатывающей промышленности в декабре-2020 к декабрю-2019 рост составил 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 15,8%.

Согласно сообщению, в целом за минувший год в перерабатывающей промышленности зафиксировано снижение производства на 6,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 3,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 1,3%.

Промышленное производство на Украине в 2019 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в 2020г.

декабрь 2020г к ноябрю 2020г. % декабрь 2020г к декабрю 2019г. % 2020 к 2019 Справочно: 2019 к 2018 Промышленность всего 102.8 104.8 94.8 99.5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 104.2 105.4 96.9 98.4 - добыча каменного и бурого угля 100.4 97.7 86.2 96.9 - добыча сырой нефти и природного газа 102.4 95.5 98.0 100.3 - добыча металлических руд 109.9 120.0 97.6 97.1 Перерабатывающая промышленность 99.7 101.8 93.1 100.9 Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 89.6 98.3 98.0 103.3 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 98.8 110.7 92.6 92.5 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 94.8 100.5 93.8 94.8 Производство кокса. и продуктов нефтепереработки. 118.6 103.1 97.8 103.1 Производство химических изделий и химической продукции 120.3 103.6 104.7 112.9 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 117.1 125.1 103.0 103.7 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 90.3 114.5 98.7 106.7 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 104.5 104.3 90.9 98.6 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 105.7 96.7 81.5 97.8 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 112.6 88.6 72.2 91.6 производство электрического оборудования 104.1 133.7 98.3 94.7 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 105.8 88.1 83.0 102.5 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 104.7 89.3 74.3 96.8 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 116.9 99.8 88.5 103.0 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 113.1 115.8 98.7 95.6

Данные: Госстат