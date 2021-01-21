Финансовые новости
- |
- 21.01.21
- |
- 17:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский призвал не принимать законопроект о локализации, нарушающий договоренности с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не принимать законопроект о локализации, который нарушает договоренности Украины с ЕС.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины, об этом говорится в письме, направленном премьеру Денису Шмыгалю и спикеру парламента Дмитрию Разумкову.
В сообщении пресс-службы напрямую не упоминается скандальный законопроект №3739, но речь идет о нем.
Зеленский в письме обращает внимание, что сейчас на рассмотрение вынесли ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия закона "О публичных закупках" в целом или из-под действия отдельных его положений осуществление закупок товаров и услуг в различных сферах.
"Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для проявлений коррупции, что будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями", - отмечает Владимир Зеленский.
По его словам, основная цель закона "О публичных закупках" - обеспечить эффективный и прозрачный процесс закупок и добропорядочную конкурентную среду в этой сфере.
Он добавляет, что этот закон адаптирует законодательство Украины к законодательству ЕС, как это предусматривает Соглашение об ассоциации.
"На сегодняшний день основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, а потому все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок", - отмечает Владимир Зеленский.
В проекте о локализации речь идет об обязательствах иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти.
Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что из-за негативной реакции ЕС на этот законопроект на год были заморожены переговоры с ЕС о присоединении к европейскому рынку госзакупок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Афера с референдумами. В чем опасность новой игрушки Зеленского
|Курс доллара на межбанке 20 января взлетел вверх после сокращения продаж иностранцев
|В поисках мэров-«бандитов»: Зачем Зеленский затеял аудит регионов, и что из этого получится
|Провокация или новый курс: Для чего Кремль проталкивает в минскую ТКГ «общественность Л-ДНР»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Строительство газопровода «Северный поток-2» может остановиться на неопределенный срок
|Зеленский призвал не принимать законопроект о локализации, нарушающий договоренности с ЕС
|Цены на жилье в Украине в 2020г выросли на первичном рынке на 6,9%, на вторичном на 9,8% - Госстат
|Нацбанк Украины снизил прогноз учетной ставки с 7,5% до 7% к концу 2021г
|НБУ оценил падение ВВП Украины в 2020г в 4,4%, сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021г
|Нацбанк ожидает сохранения международных резервов Украины на уровне около $30 млрд - глава НБУ
Это интересно
|Социальная сеть сторонников Трампа возобновила работу через российские серверы
|Фактический глава Samsung приговорен к 30 месяцам тюрьмы по делу о взятках
|Представлен новый электрический фургон Citroen e-Berlingo
|Ученые: люди не смогут контролировать искусственный интеллект
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться