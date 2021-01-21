Нацбанк Украины снизил прогноз учетной ставки с 7,5% до 7% к концу 2021г

Национальный банк Украины (НБУ) снизил прогноз учетной ставки с 7,5% до 7% к концу 2021 года, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Раньше мы ожидали, что он (инфляционный шок - ИФ) будет больше, но не будет таким продолжительным. Поэтому мы ожидали, что нужно будет поднять ставку до 7,5%. Сейчас мы ожидаем, что он одномоментно не будет таким значительным, но будет длиться дольше (...) и это потребует того, чтобы держать ставку на уровне ниже, чем предполагалось, то есть 7%, а не 7,5%, но это будет дольше", - сказал он в ходе пресс-брифинга НБУ по монетарной политике в четверг.

Согласно прогнозу кривой ставки, регулятор ожидает удержание ее на уровне 7% к середине 2023 года вместо прогнозируемого ранее снижения до 6,5% к концу 2022 года.

По данным Нацбанка, с вероятностью в 30% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 5,5-8%, а к концу 2022-го - 5-8,5%.

Отмечается, что с вероятностью 50% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 4,5-9,5%, к концу 2022-го - 3,5-10,5%.

НБУ также допускает, что с вероятностью 70% к концу 2021 и 2022 гг. ставка останется в диапазонах 3-11% и 1,5-12,5% соответственно.

