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НБУ оценил падение ВВП Украины в 2020г в 4,4%, сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021г
14:47 21.01.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) оценил падение валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2020 году в 4,4% и сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021 году, сообщил регулятор на сайте.
"По оценкам НБУ, в 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%, что меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%). Экономика Украины достаточно быстро восстанавливалась во втором полугодии", - указал центробанк в четверг.
"После прохождения жесткой фазы карантина падение ВВП замедлилось до 3,5% год к году в третьем квартале, этот тренд сохранился в четвертом квартале", - пояснил НБУ.
При этом карантинные ограничения в ноябре имели незначительное влияние на деловую активность, указывает центробанк.
Как сообщает НБУ, номинальный ВВП по итогам 2020 года составит 4,079 трлн грн по сравнению с 3,975 трлн грн в 2019-м, в 2021 году этот показатель прогнозируется на уровне 4,58 трлн грн, в 2022-м - 5,015 трлн грн, в 2023-м - 5,474 трлн грн.
Нацбанк сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2022 году на 3,8% с небольшим его ускорением до 4% в 2023 году. Главной движущей силой для этого, по мнению НБУ, останется стойкий внутренний спрос, обусловленный ростом реальных доходов.
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