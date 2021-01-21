С безработного в айтишники: правительство дало добро на эксперимент

Кабинет министров согласовал реализацию эксперимента относительно профессионального обучения безработных Киева по потребностям работодателей в ІТ-сфере. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин согласовал реализацию в городе Киеве эксперимента по профессиональному обучению безработных для нужд работодателей сферы ІТ", - написал Алексей Гончаренко.

Согласно документу, организацией эксперимента занимается Минцифры, Минэкономики и Государственный центр занятости.

"Участниками эксперимента являются работодатели сферы информационных технологий,.. субъекты образовательной деятельности, предоставляющие услуги в системе неформального образования... и зарегистрированные безработные, имеющие право на получение социальных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации", - указано в документе.

Сообщается, что финансирование обучения будет осуществляться за счет средств Фонда соцстраха. Стать кандидатом на участие в эксперименте могут лица, зарегистрированные в Киевском центре занятости, отбором участников среди кандидатов будет занимается комиссия. Сначала кандидаты пройдут компьютерное тестирование, дальше комиссия изучает документы кандидата: мотивационное письмо, справка о прохождении псих- и наркоосмотра и результаты тестов.

Отмечается, что после прохождения обучения работодатель должен в течение 30 дней трудоустроить участника эксперимента на срок не менее года и платить ему не менее двух минимальных заработных плат.

Напомним, в Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных.

С начала 2020 года Государственная служба занятости разместила 41 вакансию от работодателей с удаленным характером работы.