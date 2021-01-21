В зоне отчуждения проведут инвентаризацию земель

Кабинет Министров Украины принял распоряжение о проведении инвентаризации земель на территории зоны отчуждения и зоны безусловного отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент Укринформа, в пояснительной записке говорится, что целью принятия проекта распоряжения «О проведении инвентаризации земель» является осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель на территории зоны отчуждения и зоны безусловного отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, установление места расположения объектов землеустройства, их границ, размеров, выявление земель, которые не используются, используются нерационально, установление количественных и качественных характеристик земель, необходимых для ведения государственного земельного кадастра.

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения уполномочивается быть заказчиком работ по разработке технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель зоны отчуждения и зоны безусловного отселения ориентировочной площадью 32,429 тыс. га, расположенных на территории зоны отчуждения Иванковского и Полесского районов Киевской области с учетом требований государственных стандартов, норм и правил в сфере землеустройства и обеспечения ее утверждения в установленном порядке.

Проект распоряжения разработан во исполнение пункта 5 статьи 2 Указа Президента Украины от 14 декабря 2015 года №702 «О мероприятиях в связи с 30-й годовщиной Чернобыльской катастрофы».

Распоряжение правительства утверждено технико-юридическими правками.