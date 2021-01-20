Кабмин поддержал проект о долгосрочных обязательствах при осуществлении концессии

Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины относительно введения долгосрочных обязательств в рамках осуществления государственно-частного партнерства (концессии).

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Законопроект позволит обеспечить полноценное функционирование механизму государственно-частного партнерства для всех сфер деятельности и создать условия для роста объема привлеченных инвестиций", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Так, в настоящее время в Украине существует прогрессивный механизм сотрудничества между государством и бизнесом - государственно-частное партнерство (ГЧП). Основное отличие этого механизма от любых других - это долгосрочность, ведь договор в рамках ГЧП заключается на срок от 5 до 50 лет. Такие договоры предусматривают выполнение определенных финансовых обязательств в течение всего срока действия договора. Для проектов в социальных сферах и в сфере автомобильных дорог эти обязательства могут быть критическими.

Однако на сегодняшний день государство лишено возможности принимать долгосрочные обязательства, поскольку действует принцип трехлетнего бюджетного планирования. Поэтому Минэкономики разработало законопроект, гарантирующий инвесторам выполнение государством своих долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства.

Так, инвестированные средства позволят модернизировать существующую и создать новую инфраструктуру Украины в социальной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной сферах для предоставления качественных услуг гражданам.

Кроме того, документ урегулирует направление средств Государственного дорожного фонда на осуществление платы за эксплуатационную готовность автомобильных дорог общего пользования государственного значения, построенных на условиях ГЧП.