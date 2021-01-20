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Кабмин одобрил изменения в Бюджетный кодекс о создании фонда поддержки медицины
16:55 20.01.2021 |
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания Государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки».
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что разработанным Минфином проектом закона предлагается создать государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе специального фонда Государственного бюджета Украины, куда будут направляться лицензионные платежи в сфере азартных игр и в сфере лотерей.
Реализация, предложенных законопроектом изменений, создаст условия для осуществления государством компенсаций обществу за негативные последствия, к которым приводят азартные игры, благодаря направлению средств, полученных от плат за лицензии на азартные игры и лотереи, на социально значимые цели.
Начиная с 2022 года, средства из этого фонда будут направляться на поддержку медицины, спорта, образования, культуры и науки, а также частично в местные бюджеты, на территории которых расположены игорные заведения казино и залы игровых автоматов.
Как известно, в принятом Верховной Радой Законе о государственном бюджете на 2021 год запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета - в частности, на 3,3 млрд грн запланировано профинансировать субвенцию местным бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию. За счет этих средств планируется профинансировать 5 статей расходов: развитие аэропортной инфраструктуры - 1 млрд грн, создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака: общий объем финансирования - 1,5 млрд грн, из них 805 млн - за счет платы за лицензции на азартные игры. Также планируется создание при Минкульте Фонда развития учреждений общегосударственного значения - 2 млрд грн. Также средства будут выделены на субвенцию местным бюджетам на создание центров культурных услуг - 300 млн грн и субвенции местным бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию. Общий размер субвенции - 6 млрд грн, из них 3,3 млрд грн - за счет платы за лицензии на азартные игры.
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