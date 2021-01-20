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Кабмин одобрил проект о стимулировании деятельности в сфере трансфера технологий
16:52 20.01.2021 |
Кабинет Министров одобрил законопроект в отношении стимулирования деятельности в сфере трансфера технологий.
Как передает Укринформ, соответствующее решение принято на заседании Кабмина.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования деятельности в сфере трансфера технологий", цель законопроекта - повышение уровня внедрения (коммерциализации) результатов научных достижений.
Среди прочего, предлагается усовершенствовать информационное обеспечение трансфера технологий через доступ учреждений и организаций государственной системы научно-технической информации к конъюнктурно-экономической и патентной информации из иностранных источников и баз данных. Также предлагается создание и обеспечение деятельности веб-портала относительно инновационной деятельности и трансфера технологий, обеспечение проведения мониторинга технологического уровня и готовности к внедрению технологий и их составляющих, созданных за бюджетные средства, а также спроса субъектов хозяйствования на них.
Кроме этого, предлагается установить особенности закупки технологий за бюджетные средства, ввести субсидирование проектов по созданию отечественными промышленными предприятиями с участием научных учреждений высокотехнологичных производств и тому подобное.
Отмечается, что это будет способствовать преодолению негативных экономических последствий в сфере трансфера технологий, вызванных временным спадом активности вследствие распространения COVID-19.
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