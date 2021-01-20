Кабмин предложит Раде ввести механизм скрининга иностранных инвестиций в стратегические объекты

Кабинет министров предложит Верховной Раде ввести механизм скрининга иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования стратегического значения.

Соответствующий законопроект "Об осуществлении иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины" правительство утвердило в среду.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, ЕС в 2020 году начал применять новое законодательство, которое устанавливает механизмы проверки прямых иностранных инвестиций в контексте безопасности, тогда как в Украине отсутствуют проверки инвестиций в контексте национальной безопасности.

"Страны, не имеющие такого механизма, будут обязаны подавать ежегодный отчет о поступлении прямых иностранных инвестиций", - пояснили авторы законопроекта.

Документом, в частности, предлагается установить, что субъект хозяйствования стратегического значения - это предприятие (юридическое лицо), которое в последние три года ведет хотя бы один из видов деятельности стратегического значения. К таким видам, в частности, предлагается отнести космическую сферу, авиацию, торговлю и производство боеприпасов, криптографию, использование ядерной энергетики и др.

Иностранный инвестор, желающий провести сделку с таким субъектом хозяйствования, обязан получить согласование проведения инвестиции.