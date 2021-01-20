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Начался пилотный проект обмена е-инвойсами между компаниями Украины и Армении
09:02 20.01.2021 |
Министерство цифровой трансформации начало пилотный проект по использованию электронных инвойсов с помощью решения eDelivery между компаниями с Украины и Армении.
Пилот реализуется в рамках проекта EU4Digital при поддержке Агентства по внедрению инфраструктуры электронного управления («EKENG») Республики Армения, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
В ведомстве отмечают, что eDelivery позволяет сократить время обмена счетами-фактурами с трансграничными партнерами до нескольких секунд.
«Успех пилотного проекта eDelivery между Украиной и Польшей создает предпосылки для реализации проекта с другими странами, в частности Арменией. Это шаг к безопасному, надежному, доступному и эффективному обмену данными трансграничных счетов-фактур между восточными партнерами и ЕС», - заметил проектный менеджер пилота eDelivery от Минцифры Михаил Латинский.
Участие в пилотном проекте принимают две компании: Vedi-Alco - один из ведущих производителей алкогольных напитков в Армении, который экспортирует свой товар в Европу, Россию, США и многие другие страны, включая Украину, и Alkoline - эта компания входит в пятерку ведущих производителей и дистрибьюторов натуральных алкогольных напитков в Украине и за её пределами. Один из её деловых партнеров - Армения.
Государственное предприятие «Дія» принимает участие в пилотном проекте с Арменией, дополнительно совершенствуя технические возможности для обмена стандартизированными данными счетов-фактур с помощью eDelivery.
После окончания пилотного проекта программа EU4Digital подготовит рекомендации о необходимых правовых, организационных и технических корректировках для полномасштабного внедрения решений, а также масштабирования eDelivery в восточных странах-партнерах, в частности в Украине.
Как сообщал Укринформ, в октябре 2020 года в Украине начался пилотный проект по обмену электронными счетами-фактурами с помощью решения eDelivery между выбранными компаниями с Украины и Польши.
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