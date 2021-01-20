Начался пилотный проект обмена е-инвойсами между компаниями Украины и Армении

Министерство цифровой трансформации начало пилотный проект по использованию электронных инвойсов с помощью решения eDelivery между компаниями с Украины и Армении.

Пилот реализуется в рамках проекта EU4Digital при поддержке Агентства по внедрению инфраструктуры электронного управления («EKENG») Республики Армения, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В ведомстве отмечают, что eDelivery позволяет сократить время обмена счетами-фактурами с трансграничными партнерами до нескольких секунд.

«Успех пилотного проекта eDelivery между Украиной и Польшей создает предпосылки для реализации проекта с другими странами, в частности Арменией. Это шаг к безопасному, надежному, доступному и эффективному обмену данными трансграничных счетов-фактур между восточными партнерами и ЕС», - заметил проектный менеджер пилота eDelivery от Минцифры Михаил Латинский.

Участие в пилотном проекте принимают две компании: Vedi-Alco - один из ведущих производителей алкогольных напитков в Армении, который экспортирует свой товар в Европу, Россию, США и многие другие страны, включая Украину, и Alkoline - эта компания входит в пятерку ведущих производителей и дистрибьюторов натуральных алкогольных напитков в Украине и за её пределами. Один из её деловых партнеров - Армения.

Государственное предприятие «Дія» принимает участие в пилотном проекте с Арменией, дополнительно совершенствуя технические возможности для обмена стандартизированными данными счетов-фактур с помощью eDelivery.

После окончания пилотного проекта программа EU4Digital подготовит рекомендации о необходимых правовых, организационных и технических корректировках для полномасштабного внедрения решений, а также масштабирования eDelivery в восточных странах-партнерах, в частности в Украине.

Как сообщал Укринформ, в октябре 2020 года в Украине начался пилотный проект по обмену электронными счетами-фактурами с помощью решения eDelivery между выбранными компаниями с Украины и Польши.