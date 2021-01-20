Приватизация и аренда госимущества с начала года состоялось более 400 аукционов

С начала 2021 года было проведено более 400 аукционов на рынке приватизации и аренды госимущества, цены в пределах торгов выросли на 33%. Самая высокая аренда зафиксирована за 10 кв м помещения в аэропорту "Борисполь" - цена на аукционе выросла в 46 раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"С начала года состоялось более 400 аукционов на рынке приватизации и аренды госимущества, а цены в пределах торгов выросли на 33%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая арендная плата за квадратный метр: помещение площадью 10,00 кв м в аэропорту "Борисполь". Стартовая цена выросла в 46 случае с 2,5 тыс. грн до 120 тыс. грн. Наибольшее повышение цены: нежилые встроенные помещения общей площадью 6,00 кв м передали в аренду за 5,9 тыс. грн. Стартовая цена в 0,92 грн повысилась в 6413 раз.

Кроме того, аукционы Государственной службы геологии и недр Украины по продаже специальных разрешений на разработку недр в 2021 году принесли 74 млн грн. Также 15 января АО "Укрзализныця" продала в системе ГП "Прозорро.Продажі" 38,6 тыс. тонн металлолома за 339,5 мдн грн. Торги по всем четырем лотам прошли успешно, их стартовая цена 227 млн грн выросла до 339,5 млн грн.

"Это не просто перечень цифр, а деньги, которые работают на улучшение предприятий и развитие нашего государства. На очереди - еще 860 уже объявленных аукционов ", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации правительства, поступления от приватизации по итогам 2020 года составили 2,5 млрд грн, что больше, чем за 2018 и 2019 годы вместе взятые.