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Третьякова пояснила, за счет чего введут второй уровень пенсионного обеспечения
08:36 19.01.2021 |
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова отрицает, что второй уровень пенсионного обеспечения, который планируется ввести в Украине с 2023 года, будет введен в действие за счет повышения налогов ЕСВ и НДФЛ.
Об этом говорится в комментарии Третьяковой для СМИ, который имеется в распоряжении Укринформа.
"В течение выходных некоторые средства массовой информации, не проверив свои догадки, опубликовали новости о том, что второй уровень пенсионного обеспечения, который планируется ввести в Украине с 2023 года, будет введен в действие за счет повышения налогов ЕСВ и НДФЛ. Сообщаю, что эта информация не соответствует действительности. Такая возможность никогда не рассматривалась ни руководством государства, ни парламентом, ни правительством", - сказала депутат.
По словам Галины Третьяковой, руководство государства наоборот намерено снижать налоговую нагрузку на бизнес и домохозяйства.
Она также сообщила о планах освободить домохозяйства от уплаты налогов на сумму прожиточного минимума для каждого члена семьи.
"Что касается введения 2 уровня пенсионного обеспечения, то Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно сообщал, что с 2023 года планируется в рамках существующей системы налогообложения ввести механизм направления 2% от ЕСВ и 2% от НДФЛ на дополнительную пенсию человека. Чтобы наконец ввести систему формирования дополнительной пенсии для каждого гражданина. Это особенно важно, когда прожиточный минимум в Украине не обеспечивает достаточный жизненный уровень для человека и его семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилье, согласно ст. 48 Конституции Украины. Это нужно еще и потому, что важная традиция ответственного сбережения на пенсию, уже с первого года трудовой деятельности, не сформирована", - сообщила Третьякова.
Как сообщалось, ранее некоторые СМИ со ссылкой на слова Галины Третьяковой сообщили, что финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет повышения налогов ЕСВ и НДФЛ.
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