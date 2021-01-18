Суд открыл производство по делу об обжаловании создания Морской администрации

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании создания Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации) и назначил подготовительное заседание на 18 февраля 2021 года.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску профсоюзной организации города Николаева «Сильные вместе» к Кабинету Министров Украины», - говорится в сообщении.

В суде напоминают, что среди требований иска - признать противоправным постановление правительства, которым в 2017 году была создана Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация).

По мнению истца, создание, существование и деятельность Морской администрации сегодня является незаконными.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 18 февраля 2021 года.

Как сообщал Укринформ, 17 января 2018 года Кабинет Министров принял постановление о создании Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морская администрация).

22 августа 2018 года правительство приняло решение о начале осуществления Государственной службой морского и речного транспорта Украины (Морской администрацией) полномочий и функций, возложенных на нее в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 6 сентября 2017 года №1095.