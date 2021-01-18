В 2020 году в Украине увеличилось производство чугуна и металлопроката

В 2020 году по сравнению с 2019 годом производство чугуна в Украине увеличилось на 0,7%, до 18,59 млн тонн; металлопроката - на 1,2%, до 18,43 млн тонн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает объединение предприятий «Укрметаллургпром».

По данным ОП «Укрметаллургпром», в 2020 году в Украине было произведено 20,42 млн тонн чугуна (на 1,8% больше, чем за 2019 год) 20,62 млн тонн стали (на 1,1% меньше); 18,43 млн тонн металлопроката (на 1,2% больше).

Обеспечение предприятий железорудным сырьем (ЖРС) в 2020 году осуществлялось в соответствии с потребностью металлургического производства. Импорта ЖРС не было. Экспорт железорудного сырья за прошлый год составил 46,23 млн тонн (на 16% больше, чем за 2019 год).

В 2020 году на украинские коксохимические предприятия была поставлена ​​13,29 млн тонн угля для коксования (на 3,9% меньше, чем за 2019 год), из которых 3,62 млн тонн - украинского происхождения и 9,67 млн тонн - импортного. Общий объем кокса, который закупили украинские металлурги в прошлом году, составляет 8,18 млн тонн (на 7,3% меньше, чем за 2019 год): 8,03 млн тонн украинского происхождения; 0,15 млн тонн - импортного.

Также в 2020 году было заготовлено 2,93 млн тонн металлолома (на 4% меньше, чем за 2019 год). Экспорт металлолома в 2020 году составил 36 тыс. тонн (на 14,9% меньше).

За прошлый год отечественная металлургия использовала около 1,88 млрд кубометров природного газа (на 4,4% больше, чем за 2019 год) и около 11,10 млрд кВт-час. электроэнергии (на 0,6% меньше).

Как сообщал Укринформ, по данным ОП «Укрметаллургпром», за 2019 год в Украине было произведено 20, 06 млн тонн чугуна (на 2,4% меньше, чем в 2018 году), 20,85 млн тонн стали (на 1,2% меньше); 18,20 млн тонн проката (на 0,9% меньше).