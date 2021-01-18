За 2020 год в местные бюджеты поступило 93 миллиона транспортного налога

В 2020 году в местные бюджеты физическими лицами уплачено 93,3 млн грн транспортного налога.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

«В течение января-декабря 2020 года физическими лицами - плательщиками транспортного налога в местные бюджеты уплачено 93,3 млн гривень», - говорится в сообщении.

ГНС осуществляет администрирование налога на имущество, приобретаемое гражданами, в частности это касается элитных транспортных средств. В течение 2020 года 843 гражданина приобрели 855 легковых автомобилей 2020 года выпуска, среднерыночная стоимость которых превышает 1,77 млн грн за единицу, в том числе 151 транспортное средство стоимостью более 3 млн грн за единицу.

Государственная налоговая служба в рамках выполнения функций по реализации налоговой политики инициирует перед Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства вопрос о расширении базы налогообложения транспортным налогом. Однако, такие модели авто как Mclaren 720 S, 570 S, 540 C, с ориентировочной стоимостью свыше 200 тыс. долл. каждая, на официальном веб-сайте Минэкономики в 2020 году отсутствуют, а поэтому не были объектами налогообложения.

Как сообщалось, действующая редакция Налогового кодекса Украины предусматривает, что транспортный налог платят владельцы авто с годом выпуска до пяти лет включительно, среднерыночная стоимость которых составляет не менее 375 размеров минимальных заработных плат.