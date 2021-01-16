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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Вакантность киевских ТРЦ к концу 2020г составила 10% - NAI Ukraine

15:21 16.01.2021 |

Экономика

 

Доля свободных площадей в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) Киева к концу 2020 года стабилизировалась на уровне 10% после повышения на выходе из весеннего локдауна, свидетельствуют данные NAI Ukraine.

Как следует из отчета компании, выход на рынок в 2021 году большого количества новых проектов, которые были приостановлены во время коронакризиса, будет причиной дальнейшего роста вакантности на рынке. Так, в 2021 году планируется открытие второй очереди ТРЦ Blockbuster Mall (55 тыс. кв. м), Ocean Mall (99 тыс. кв. м), второй очереди ТЦ "Апрель" как части МФК April City (47 тыс. кв. м из общей площади проекта 86 тыс. кв. м), ТЦ в составе жилого комплекса White Lines (21 тыс. кв. м).

"Вместе с новым предложением вакантность ожидаемо возрастет, если выйдет действительно столь значительный его объем, ее возвращение в нормальное русло (менее 10%), скорее всего, произойдет уже в 2022 году", - говорится в исследовании.

По данным NAI, продолжение карантинных ограничений и большой объем нового предложения будут сдерживать рост арендных ставок в 2021 году, которые останутся на уровне прошлого года. При этом ставки в наиболее качественных объектах ставки быстрее вернутся к показателям 2019 года и выше.

В целом в 2020 году посещаемость ТРЦ сократилась лишь на 26%, несмотря на закрытие ТРЦ на несколько месяцев весеннего локдауна и карантина выходного дня в ноябре, приводит NAI данные компании Watcom. Вместе с этим увеличились конверсия и средний чек.

В то же время рост розничного товарооборота по итогам 11 месяцев 2020 года до "плюс" 7,6% дает основания ожидать дальнейшего роста показателя в 2021 году в случае умеренных карантинных ограничений.

"В 2021 году ожидается, что розничный товарооборот как минимум повторит динамику 2020 года, а при более умеренных карантинных мерах и спадом давления пандемии - и вернется к показателям роста предыдущих годов", - считают в компании.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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