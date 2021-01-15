Финансовые новости
- |
- 15.01.21
- |
- 23:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин заверил МВФ, что госрегулирования цен на газ не будет
21:59 15.01.2021 |
Правительство в ходе диалога с Международным валютным фондом заверило, что никакого государственного регулирования цен на рынке газа не будет.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24", комментируя условие Международного валютного фонда относительно рыночных цен на газ в Украине.
"Мы ведем диалог. Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Мы ведем диалог на уровне министерства, Кабинета Министров - они слышали аргументы, понимают, о чем идет речь. Мы подчеркиваем, что не отказываемся и не собираемся отказываться от рыночных отношений в сфере продажи газа бытовым потребителям. Мы ввели прайскеп верхней границы, но никакого госрегулирования не предвидится", - отметил премьер.
Он отметил, что ограничение на уровне 6,99 грн не означает, что правительство откажется от рынка газа.
"В Украине в прошлом году ввели рынок газа. Это дало возможность получать справедливую рыночную цену. Сегодня, к сожалению, в связи с рыночными факторами цена на рынке растет", - отметил Шмыгаль.
Также Кабмин занимается вопросом формирования годового тарифа.
"Мы будем изучать годовой продукт. Возможно, он будет дешевле. Возможно, цена будет колебаться. Но это будет понятная цена", - добавил Шмыгаль.
Как сообщал Укринформ, с 1 января в Украине возросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.
В связи с ростом цен на коммунальные услуги прошел ряд протестов в разных регионах, в частности, на Буковине, Прикарпатье, в Харьковской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областях.
Премьер-министр 12 января заявил, что Кабмин, в частности, введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. м. По его словам, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.
В Международном валютном фонде выразили обеспокоенность фиксированным тарифом на газ, ведь это может означать государственное регулирование.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Неожиданная покупка доллара взвинтила в пятницу вечером курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Снова дешевый российский газ?
|Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни, – опрос НБУ
|Витренко предложил закупать газ у «независимых компаний» из России
|Под лозунгами популистов разрушать основы государственности: Почему сокращение нардепов до 300 — это не об улучшении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Снова дешевый российский газ?
|Кабмин заверил МВФ, что госрегулирования цен на газ не будет
|Суд признал китайских инвесторов «Мотор Сичи» потерпевшей стороной от действий СБУ
|КС открыл производство по представлению о конституционности укрупнения районов - Совгиря
|Госгеонедр Украины до 2024г. перейдет от «советской» геодезической системы координат к всемирной системе WGS-84
|Цены на пшеницу достигли максимума с мая 2014г. на новости о повышении пошлины в РФ
Это интересно
|Alibaba, Tencent и Baidu миновали угрозу американских санкций, но пострадают другие
|Samsung впервые продемонстрировала скрытую под экраном камеру и первыми её получат не смартфоны
|Cadillac представил футуристичный концепт персонального транспорта будущего
|Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с виджетами новостей и погоды
|TikTok ужесточил правила использования сервиса для подростков
|За дизайн автомобилей Geely будет отвечать выходец из Bentley
|Представлено игровое кресло будущего с гибким 60-дюймовым экраном