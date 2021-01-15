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Минэкономики выпустило видеокурс о нововведениях в сфере закупок
09:08 15.01.2021 |
Департамент сферы публичных закупок Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины выпустил видеокурс о нововведениях в сфере публичных закупок.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице департамента в Фейсбуке.
"С целью повышения уровня профессионализации заказчиков мы совместно с партнерами проекта TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах подготовили для Вас видео курс "Профессионально о закупках"! Видеокурс включает наиболее актуальные и популярные темы обновленного закупочного законодательства и служить кратким конспектом, который содержит базовую информацию и ответы на основные вопросы в сфере публичных закупок", - говорится в сообщении.
Обновления видеокурса будут выходить еженедельно. Специалисты департамента планируют раскрыть 10 тем, которые охватывают нововведения в Законе Украины "О публичных закупках", в частности: вопрос назначения уполномоченных лиц, основные аспекты составления тендерной документации, важные моменты планирования закупок, составления, изменения, исполнения и расторжения договора о закупке.
Первый выпуск видеокурса "Обзор новелл в закупочному законодательстве" запланирован на 14 января. Он расскажет, с чем связано принятие новой редакции закона "О публичных закупках", какие нововведения есть в документе, что важно знать заказчику, а что участнику закупок.
Как сообщал Укринформ, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла новую редакцию Закона Украины "О публичных закупках", которая вступила в силу в апреле 2020 года, кроме раздела 6 «Процедура торгов с ограниченным участием», который вступит в силу в апреле 2021 года.
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