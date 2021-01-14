Дефицит внешней торговли Украины товарами за 11 мес.-2020 сократился на 58,6%

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 3,5% - до $44,347 млрд, импорт - на 12,9% - до $48,244 млрд.
Госстат уточнил, что в ноябре по сравнению с октябрем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 2,5% – до $4,374 млрд, импорта – на 4,3%, до $4,791 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в ноябре-2020 было негативным и составило $0,417 млрд, месяцем ранее – также отрицательное $0,323 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-апреле текущего года составил 0,92 (в январе-ноябре-2019 – 0,83).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 232 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-ноябре 2020г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--ноябрь 2020 к январю-ноябрю 2019, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-ноябрь 2020 к январю-ноябрю 2019, %
|Всего¹
|44346,5
|96,5
|48243,8
|87,1
|Животные, продукты животного происхождения
|1084
|92,6
|1118
|118,9
|Продукты растительного происхождения
|10743,9
|92,1
|1736,7
|111,6
|- зерновые культуры
|8534,5
|98,8
|162,3
|100,6
|Жиры животного и растительного происхождения
|5158,8
|120,8
|245,5
|105,7
|Готовые пищевые продукты
|3007,7
|102
|2636,2
|114,1
|Минеральные продукты
|4696,7
|103,7
|7582,6
|63,1
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|506,3
|64,4
|6981,6
|62
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1819,8
|104
|6517,7
|95,6
|Фармацевтическая продукция
|235,3
|104,9
|2174,5
|115,2
|Удобрения
|332,5
|172,2
|775,6
|67,8
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|618,9
|92,4
|3102,6
|94,2
|Кожевенное сырье
|118
|87,5
|217,8
|84,2
|Древесина и изделия из нее
|1291,8
|98,5
|284,2
|101,4
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|372,3
|91,4
|938,4
|102,2
|Текстильные материалы и изделия
|706,8
|90,4
|2089,3
|96,3
|Обувь
|151,8
|86,3
|393,4
|91
|Изделия из камня, гипса, цемента
|409,3
|105,8
|672,9
|93,7
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|109,7
|125
|145,9
|166,8
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|8187,6
|85,2
|2843,4
|84,2
|- черные металлы
|6976,6
|84,9
|952,1
|80,8
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|4049
|98,9
|10263,4
|84,8
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1715,5
|114
|5361,6
|88,6
|Электрические машины
|2333,5
|90,1
|4901,8
|81
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|692,6
|86,7
|5133,5
|91,1
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|105,2
|90,3
|4927,3
|93,1
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|149,2
|90,1
|1035,4
|112,6
|Разные промтовары
|898,8
|111,6
|1108,4
|123,8
|Произведения искусства
|0,5
|98,7
|3,1
|244,3
|Товары, приобретенные в портах
|1,4
|31,6
|77
|25,5
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.