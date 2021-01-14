Дефицит внешней торговли Украины товарами за 11 мес.-2020 сократился на 58,6%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2020 года сократилось на 58,6% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года - до $3,897 млрд с $9,417 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 3,5% - до $44,347 млрд, импорт - на 12,9% - до $48,244 млрд.

Госстат уточнил, что в ноябре по сравнению с октябрем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 2,5% – до $4,374 млрд, импорта – на 4,3%, до $4,791 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в ноябре-2020 было негативным и составило $0,417 млрд, месяцем ранее – также отрицательное $0,323 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-апреле текущего года составил 0,92 (в январе-ноябре-2019 – 0,83).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 232 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-ноябре 2020г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--ноябрь 2020 к январю-ноябрю 2019, % Импорт, млн $ Импорт, январь-ноябрь 2020 к январю-ноябрю 2019, % Всего¹ 44346,5 96,5 48243,8 87,1 Животные, продукты животного происхождения 1084 92,6 1118 118,9 Продукты растительного происхождения 10743,9 92,1 1736,7 111,6 - зерновые культуры 8534,5 98,8 162,3 100,6 Жиры животного и растительного происхождения 5158,8 120,8 245,5 105,7 Готовые пищевые продукты 3007,7 102 2636,2 114,1 Минеральные продукты 4696,7 103,7 7582,6 63,1 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 506,3 64,4 6981,6 62 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1819,8 104 6517,7 95,6 Фармацевтическая продукция 235,3 104,9 2174,5 115,2 Удобрения 332,5 172,2 775,6 67,8 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 618,9 92,4 3102,6 94,2 Кожевенное сырье 118 87,5 217,8 84,2 Древесина и изделия из нее 1291,8 98,5 284,2 101,4 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 372,3 91,4 938,4 102,2 Текстильные материалы и изделия 706,8 90,4 2089,3 96,3 Обувь 151,8 86,3 393,4 91 Изделия из камня, гипса, цемента 409,3 105,8 672,9 93,7 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 109,7 125 145,9 166,8 Недрагоценные металлы и изделия из них 8187,6 85,2 2843,4 84,2 - черные металлы 6976,6 84,9 952,1 80,8 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 4049 98,9 10263,4 84,8 Реакторы ядерные, котлы, машины 1715,5 114 5361,6 88,6 Электрические машины 2333,5 90,1 4901,8 81 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 692,6 86,7 5133,5 91,1 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 105,2 90,3 4927,3 93,1 Приборы и аппараты оптические, фотографические 149,2 90,1 1035,4 112,6 Разные промтовары 898,8 111,6 1108,4 123,8 Произведения искусства 0,5 98,7 3,1 244,3 Товары, приобретенные в портах 1,4 31,6 77 25,5

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.