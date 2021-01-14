МВФ обеспокоен возможным госрегулированием цен на газ в Украине

В Международном валютном фонде обеспокоены планами Кабинета министров Украины временно возобновить госрегулирование цены на газ. Об этом в эфире Радио НВ сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"О том, что такое решение (регулирование цены на газ, - ред.) возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы пересматриваем ранее взятые обязательства", - заявил Марченко.

С начала недели госрегулирования цены на газ обсуждается с МВФ, отметил глава Минфина. В частности, и.о. министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко вчера обсуждал этот вопрос с МВФ.

По словам Марченко, сейчас необходимо объяснить МВФ, что отсутствие решения в вопросе тарифов будет иметь негативные последствия для экономики Украины. Он добавил, что Кабмин еще не принял окончательное решение.

"Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока нет (оснований, - ред.). Решение еще не приняли, сейчас идут консультации, в том числе - с МВФ. То есть тут вопрос, насколько мы аргументировано эту позицию будем доводить", - заявил Марченко.