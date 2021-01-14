Перевозки грузов по Днепру в прошлом году сократились почти на 5% - АМПУ

По Днепру в 2020 году перевезли почти на 5% меньше грузов по сравнению с показателями 2019 года.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Фейсбуке, передает Укринформ.

"11,25 млн т грузов перевезли в 2020 году по реке Днепр. Это на 4,8%, или на 542,8 тыс. т, меньше показателя 2019 года, который был рекордным по объемам перевозки с показателем 11,794 млн т", - говорится в сообщении АМПУ.

По итогам 2020 года количество судопроходов по реке Днепр сократилось по сравнению с 2019 годом - 11 588 против 11 938 (-3%).

Самый большой прирост показывают нефтепродукты - 43,5 тыс. т (+ 16,3%). Также положительную динамику сохраняет металлопродукция - перевезено 1,84 млн т (+ 7,3%) и стройматериалы - 5,84 млн т (+ 12,4%). Негативную динамику сохраняют перевозки зерновых грузов - 3,53 млн т (-27,2%).