Финансовые новости
- |
- 14.01.21
- |
- 14:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин одобрил космическую программу на 15 млрд гривен
09:04 14.01.2021 |
Кабинет министров одобрил концепцию "Космической программы Украины на 2021-2025 годы", которая предусматривает разработку новых ракет, приборов для исследования Луны и развитие отечественных телекоммуникационных систем. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Кабмин одобрил концепцию "Космической программы Украины на 2021-2025 годы". Объем финансирования из бюджета - 15 млрд грн. Замечания от Минфина - реализовывать в пределах бюджетных назначений", - написал Гончаренко.
Согласно концепции, поддержка космической отрасли требует установки баланса между государственным финансированием и средствами инвестиционных фондов и самих предприятий. Если государственная поддержка будет отсутствовать - разработки конкурентоспособной ракетно-космической техники станут невозможными, в результате чего пострадают долгосрочные социально-экономические интересы государства.
Сообщается, что выполнение программы в течение 2021-2025 годов позволит:
▪️ выйти на новый уровень выполнения стратегических задач в сфере нацбезопасности и обороны;
▪️ создать национальную систему космического наблюдения;
▪️ развивать отечественные телекоммуникационные системы;
▪️ разработать комплекс новейших образцов ракетно-космической техники;
▪️ исследовать околоземное пространство для изучения атмосферы и космической погоды;
▪️ разработать приборы для исследования Луны;
▪️ создать стартап-акселератор для перспективных разработок в космической отрасли;
▪️ расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством.
Напомним, Министерство инфраструктуры и Космическое агентство договорились о сотрудничестве в мониторинге и анализе информации на основе спутниковых снимков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вакцина из Китая. Чем на самом деле будут прививать украинцев от коронавируса
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифный пиар: Остановит ли протесты в регионах карантинное ослабление цены на газ
|«Золотой мост» для Путина. Какие предложения Путину привез Ермак
|НБУ спровоцировал рост доллара на межбанке 13 января
|Лифт Зеленского: крупного взяточника назначили и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Big Mac index: доллар в Украине должен стоить 11 гривен
|Сети-дискаунтеры 14 января повысили цены на бензин и ДТ на 10-30 коп
|Налоговая без уведомления кардинально изменила работу с крупным бизнесом - ЕБА
|«Нафтогаз» заявил об угрозе дефолта из-за передачи «Укртранснафты» Министерству энергетики
|Розничные сети 14 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп
|Нефть продолжает слабо дешеветь 14 января на опасениях за спрос из-за пандемии
Это интересно
|Уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном — не просто концепт. Он выходит в этом году
|Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей
|AMD представила процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U для ноутбуков
|AMD представила процессоры ARyzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X для настольных компьютеров
|NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии — совсем не то, что в десктопе
|NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт GDDR6 стоимостью $329
|В ФРГ закрыли крупнейшую в мире торговую площадку в даркнете