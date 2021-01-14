Кабинет министров утвердил минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году - он должен быть выше за два прожиточных минимума. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Кабмин утвердил минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году. Он не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для должностных лиц. Постановление касается государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения", - написал Гончаренко.

Согласно изменениям в постановление, руководитель департамента Верховной Рады, Кабмина или Офиса президента должен получать не менее 37 тыс. 800 гривен, генеральный директор директората - 20700 грн, а специалист государственного органа - 8200 грн.