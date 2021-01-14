В Украине определили критерии, по которым госшахты будут получать помощь из бюджета

Правительство одобрило постановление об определении критериев, по которым будет предоставляться государственная помощь угольным предприятиям.

Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

Постановление, проект которого подготовил Антимонопольный комитет, "касается четких критериев, по которым будет предоставляться государственная помощь угольным предприятиям. В том числе и государственным шахтам", отметил Премьер-министр.

По информации АМКУ, проект постановления «Об утверждении Критериев оценки допустимости государственной помощи субъектам хозяйствования в угольной отрасли» был разработан совместно с Министерством энергетики Украины и проектом Европейского союза «Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи».

Постановление определяет критерии оценки допустимости государственной помощи, предоставляемой субъектам хозяйствования в угольной отрасли на такие цели, как закрытие (ликвидация) угледобывающих предприятий или их обособленных подразделений; покрытие расходов; обеспечение доступа к запасам угля; мероприятия по техническому переоснащению и модернизации.

Внедрение четких критериев, по мнению ведомства, позволит избежать искажения конкуренции вследствие бесконтрольного предоставления государственной помощи предприятиям отрасли.

Как сообщал Укринформ, по данным секретариата Кабинета Министров, за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашение задолженности по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях направлено 5,3 млрд грн, в том числе 3,6 млрд грн из госбюджета.

В декабре 2020 года Министерство энергетики прогнозировало, что убыточные шахты в Украине можно будет закрыть в течение 10 лет.