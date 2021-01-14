Финансовые новости
- |
- 14.01.21
- |
- 14:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине определили критерии, по которым госшахты будут получать помощь из бюджета
08:52 14.01.2021 |
Правительство одобрило постановление об определении критериев, по которым будет предоставляться государственная помощь угольным предприятиям.
Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.
Постановление, проект которого подготовил Антимонопольный комитет, "касается четких критериев, по которым будет предоставляться государственная помощь угольным предприятиям. В том числе и государственным шахтам", отметил Премьер-министр.
По информации АМКУ, проект постановления «Об утверждении Критериев оценки допустимости государственной помощи субъектам хозяйствования в угольной отрасли» был разработан совместно с Министерством энергетики Украины и проектом Европейского союза «Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи».
Постановление определяет критерии оценки допустимости государственной помощи, предоставляемой субъектам хозяйствования в угольной отрасли на такие цели, как закрытие (ликвидация) угледобывающих предприятий или их обособленных подразделений; покрытие расходов; обеспечение доступа к запасам угля; мероприятия по техническому переоснащению и модернизации.
Внедрение четких критериев, по мнению ведомства, позволит избежать искажения конкуренции вследствие бесконтрольного предоставления государственной помощи предприятиям отрасли.
Как сообщал Укринформ, по данным секретариата Кабинета Министров, за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашение задолженности по заработной плате на государственных угледобывающих предприятиях направлено 5,3 млрд грн, в том числе 3,6 млрд грн из госбюджета.
В декабре 2020 года Министерство энергетики прогнозировало, что убыточные шахты в Украине можно будет закрыть в течение 10 лет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вакцина из Китая. Чем на самом деле будут прививать украинцев от коронавируса
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифный пиар: Остановит ли протесты в регионах карантинное ослабление цены на газ
|«Золотой мост» для Путина. Какие предложения Путину привез Ермак
|НБУ спровоцировал рост доллара на межбанке 13 января
|Лифт Зеленского: крупного взяточника назначили и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Big Mac index: доллар в Украине должен стоить 11 гривен
|Сети-дискаунтеры 14 января повысили цены на бензин и ДТ на 10-30 коп
|Налоговая без уведомления кардинально изменила работу с крупным бизнесом - ЕБА
|«Нафтогаз» заявил об угрозе дефолта из-за передачи «Укртранснафты» Министерству энергетики
|Розничные сети 14 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп
|Нефть продолжает слабо дешеветь 14 января на опасениях за спрос из-за пандемии
Это интересно
|Уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном — не просто концепт. Он выходит в этом году
|Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей
|AMD представила процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U для ноутбуков
|AMD представила процессоры ARyzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X для настольных компьютеров
|NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии — совсем не то, что в десктопе
|NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт GDDR6 стоимостью $329
|В ФРГ закрыли крупнейшую в мире торговую площадку в даркнете