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«ProZorro.Продажі» запустила обновленную версию электронной системы торгов
08:36 13.01.2021 |
Команда IT-специалистов «ProZorro.Продажі» при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» запустили обновленную версию электронной торговой системы, на базе которой заработали удобные и высокоскоростные интерфейсы аукционов.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте системы.
«Новые интерфейсы стали удобнее, быстрее и намного безопаснее. Например, теперь пользователь видит расписание аукциона: когда меняется раунд, когда делать ставку и тому подобное. В целом обновленная версия системы предоставляет больше информации, благодаря которой можно построить качественную аналитику: можно проанализировать рынок, лоты, точнее определить релевантные цены», - рассказал начальник IT-отдела информационных технологий и телекоммуникаций «ProZorro.Продажі» Григорий Легенченко.
Обновления касаются обоих видов аукционов, работающих в системе ProZorro.Продажі: классического английского и гибридного голландского.
«Программа USAID КЭУ поддерживает «ProZorro.Продажі» и их аукционную систему, поскольку она обеспечивает максимальную конкуренцию и прозрачность для продажи государственного имущества. Новый интерфейс дополняет обе эти характеристики, упрощая использование системы и позволяя проводить более глубокий анализ данных. Мы ожидаем, что общий уровень конкуренции на платформе возрастет после полной реализации модернизаций», - отметил координатор специальных экономических инициатив Программы USAID КЭУ Рами Сарайрех.
Еще одним бонусом стало то, что с нынешнего момента маркетплейсы получили возможность оформлять кабинет торгов в соответствии со своими потребностями.
«Обновление системы позволило маркетплейсам, которые к нам подключены, разрабатывать собственные интерфейсы под свои нужды. В первую очередь это удобно тем, кто покупает более или менее однородную продукцию. Помогает учесть особенности лотов, которые покупают через ту или иную площадку. Такая возможность появилась совсем недавно, и уже семь площадок воспользовались этим предложением», - отметил Григорий Легенченко.
«ProZorro.Продажі» - двухуровневая электронная торговая система (ЕТС), разработанная ведущими украинскими ІТ-специалистами. На сегодняшний день к ЕТС подключены 40 маркетплейсов, которые обеспечивают большое количество участников и конкуренцию на торгах. Через «ProZorro.Продажі» уже реализовано имущества на 34 млрд грн, участие в аукционах приняли более 22,5 тысячи участников. В системе сочетаются государственные и частные торги, благодаря чему потенциальные покупатели имеют больший выбор объектов и соответственно - больший выбор возможностей. Вся информация об электронных аукционах размещена в открытом доступе в модуле аналитики «ProZorro.Продажі».
Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (программа USAID КЭУ) поддерживает стартапы, а также малые и средние предприятия (МСП) с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках, помогает в развитии упрощенного и прозрачного бизнес-климата, а также обеспечивает украинские компании возможностями воспользоваться преимуществами международной торговли.
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