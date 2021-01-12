На границе Венгрии и Украины построят крупнейший в Европе железнодорожный терминал

Неподалеку от венгерско-украинской границы в городе Фенешлитке (Венгрия) началось строительство крупнейшего в Европе интермодального железнодорожного комбинированного терминала East-West Gate (EWG).

Как передает Укринформ, об этом сообщает венгерское информагентство Pressinform.

"Строительство крупнейшего и самого современного железнодорожного интермодального комбинированного терминала начато у ворот Европейского Союза в Фенешлитке (Венгрия), недалеко от венгерско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что EWG станет первым наземным интермодальным комбинированным терминалом на европейском континенте, который будет построен на "зеленых" технологиях и будет иметь собственную сеть 5G. Теоретическая мощность терминала, который строится на территории в 125 гектаров, составляет 1 миллион TEU в год.

Ожидается, что EWG может сыграть ключевую роль в доставке товаров между Азией и Европой альтернативным путем, обеспечивая поставки быстрее и больше по объему, чем ранее.

"Оснащенный самым современным технологиям, интермодальный терминал EWG, будучи западным шлюзом Нового Шелкового пути, предлагает альтернативный маршрут грузовых перевозок из Азии в Австрии, Швейцарии, Италии, Словении, Хорватии и Германии, он будет быстрее, чем нынешние сухопутные и морские пути", - говорится в сообщении.

Тестовую эксплуатацию объекта планируется начать в январе 2022 года, а окончательная сдача должна состояться в первом квартале 2022 года. Инвестиции в размере 61 млн евро финансируются полностью из частных источников.