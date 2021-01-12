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В Украине субсидию получают более 3 миллионов домохозяйств
16:58 12.01.2021 |
Более 3,1 млн домохозяйств в Украине получают жилищную субсидию. Средний размер начислений за месяц составляет порядка 1633 грн.
Как передает Укринформ, об этом информирует Министерство социальной политики.
«Сейчас в Украине жилищную субсидию получают более 3,1 млн домохозяйств, при этом средний размер начислений им за месяц составляет порядка 1633 грн», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по единой формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека.
Кроме того, информируют в Минсоцполитики, почти 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг и имеют скидку от 25% до 100% в зависимости от категории льготника (лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и т.д.).
В ведомстве напоминают, что в декабре прошлого года Кабинет Министров принял несколько решений об упрощении порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности: предоставил возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украиной не заключены договоры о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; предоставил право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности путем наследования, и лицам, которые не имеют доходов и, в соответствии с законодательством, освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (до этого субсидия им могла назначаться только по решению комиссии); при установлении права лиц на получение жилищной субсидии учет превышения предельной величины будет происходить не по показателям отапливаемой площади жилого помещения, а его общей площади, - это позволит автоматизировать процесс получения данных из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, поскольку в базах данных государственных органов власти нет информации о размерах отапливаемой площади помещений; расширил перечень каналов информационного взаимодействия между АО «Ощадбанк» и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров.
Кроме того, правительство урегулировало вопрос назначения жилищных субсидий в части упрощения оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.
В Минсоцполитики напоминают, что с марта 2020 года в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначении субсидии на последующие периоды без обращения граждан.
«Таким образом, на текущий отопительный период субсидия в автоматическом режиме была переназначена более 2,7 млн домохозяйств», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на период установленного карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, которые потеряли работу и зарегистрировались в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение).
В ведомстве отмечают, что домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за оформлением субсидии.
Для этого им необходимо обратиться лично к должностному лицу территориальной громады, ЦПАУ, а также органа социальной защиты населения в городах областного значения или дистанционно через веб-сайт Минсоцполитики и заполнить заявление и декларацию и отправить ее по почте в орган социальной защиты населения.
Назначения жилищной субсидии и информирование заявителя о результатах рассмотрения документов происходит в срок до 10 дней или до 30 дней в исключительных случаях - если это требует составления акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи и принятия соответствующего решения комиссией при местных органах власти.
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