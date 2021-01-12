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Работодатели получили около 650 миллионов помощи на период локдауна - Петрашко
15:25 12.01.2021 |
Работодателям, которые подали почти 7 тысяч пакетов документов на помощь для более 163 тысяч работников, выплаты осуществлены на 100%.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
"Очень важно, что абсолютно все работодатели, которые подали документы, получили денежные выплаты на своих работников еще до 28 декабря прошлого года. Общая сумма составила около 650 млн гривень", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Он также отметил, что, по правилам программы, эти деньги работодатели должны были передать непосредственно своим работникам уже на следующий день после получения.
В Минэкономики отметили, что наибольшее количество пакетов документов подали работодатели Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областей.
Активными участниками программы стали представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и тому подобное.
Среди крупных предприятий, получивших помощь: Международный аэропорт «Борисполь», АО «Укрзализныця», областные отделения ГА «Укравтодор», АО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», Общество «Турбоатом» (Харьков), Авиационная компания «Роза ветров» (Киев), ВО «Славянский завод высоковольтных изоляторов» (Донецкая область), НПК «Прогресс» (Черниговская область), ООО «ОАО Олимп» (Кировоградская область), ООО «ЮНИГРАН» (Житомирская область).
"Внедренная правительством программа - это эффективный механизм поддержки работодателей и сохранения рабочих мест. Она способствует обеспечению занятости работников в период карантина и предотвращает рост безработицы", - добавил министр.
Как сообщал Укринформ, в начале декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина, введенного с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19.
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