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Инфляция достигнет 7% в феврале-2021 - аналитик Альфа Банка
21:01 11.01.2021 |
Инфляция с 5% по итогам декабря 2020 года ускорится до 7% в феврале 2021 года, прогнозирует начальник аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов.
"Формально инфляционный таргет выполнен "в яблочко", однако уже сейчас цены "пробивают" его вверх: рост цен на энергоносители и другие факторы ускорят рост Индекса потребительских цен (ИПЦ) в январе до 6%, в феврале до 7%", - написал он в Facebook в понедельник.
Он также отметил, что инфляция на конец 2020 года превысила прогноз НБУ в 4,1% и Альфа Банка в 4,8%.
Указывается, что давление к повышению учетной ставки растет.
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