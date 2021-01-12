Инфляция в Украине в 2020г ускорилась до 5% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в 2020 году ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году, оказавшись в центре целевого коридора инфляционного таргетирования Национального банка Украины, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, в декабре инфляция снизилась до 0,9% с 1,3% в ноябре и 1% в октябре.

Однако в декабре 2019 года была зафиксирована дефляция 0,2%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам 2020 года подскочила до 5% по сравнению с 3,8% по итогам ноября, 2,6% - по итогам октября, 2,3% – по итогам сентября.

Помимо этого, Госстат в декабре-2020 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,3% после 0,7% - в ноябре и 0,8% - в октябре. В декабре 2019 года этот показатель был отрицательным – "минус" 0,3%, поэтому в годовом измерении базовая инфляция по итогам декабря возросла до 4,5% с 3,9% по итогам ноября и 3,2% по итогам октября. В 2019 году базовая инфляция составляла 3,9%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году. В 2016 году она составила 12,4%, годом ранее – 43,3%.

Как уточняет статведомство, на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 16,1%) подорожали яйца. На 8,3-0,9% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис, сало. В то же время на 1,0% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в т.ч. одежда - на 5,0%, обувь - на 4,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел в основном за счет повышения тарифов на горячую воду, отопление на 1,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,5%.



Индекс цен потребителей в декабре 2020г, %

декабрь 2020 к ноябрю 2020 декабрь 2020 к декабрю 2019 январь-декабрь 2020 к январю-декабрю 2019 Индекс потребительских цен 0.9 5.0 2.7 Продукты питания и безалкогольные напитки 1.7 4.9 2.7 Продукты питания 1.8 5.2 2.9 Хлеб та хлебопродукты 1.2 9.7 8.6 Хлеб 1.4 8.5 6.4 Макаронные изделия 1.2 6.5 3.5 Мясо и мясопродукты 0.3 0.8 -0.1 Рыба та рыбопродукты 0.3 3.8 2.4 Молоко 1.9 3.9 5.7 Сыр и мягкий сыр (творог) 0.8 4.0 5.4 Яйца 16.1 30.0 -1.4 Масло сливочное 1.0 3.1 4.4 Масло подсолнечное 4.7 21.7 2.7 Фрукты 0.1 12.9 22.2 Овощи 8.3 -12.1 -16.6 Сахар 6.0 47.7 9.7 Безалкогольные напитки 0.0 2.0 1.8 Алкогольные напитки, табачные изделия 0.5 9.2 10.7 Одежда и обувь -4.6 -7.3 -4.6 Одежда -5.0 -7.2 -4.2 Обувь -4.2 -7.5 -5.2 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0.1 13.6 -3.0 Содержание и ремонт жилья 0.0 3.4 3.1 Водоснабжение 0.0 18.5 21.8 Канализация 0.0 16.5 18.8 Содержание домов и придомовых территорий 0.0 2.7 4.5 Электроэнергия 0.0 0.0 0.0 Природный газ -0.4 56.3 -18.8 Горячая вода, отопление 1.4 -2.2 -8.5 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья -0.5 0.5 -0.7 Здравоохранение 0.4 7.7 5.3 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0.4 7.9 4.6 Амбулаторные услуги 0.5 9.2 8.9 Транспорт 0.7 2.7 -1.9 Топливо и масла 2.5 -10.5 -16.0 Транспортные услуги 0.4 3.9 4.4 Пассажирский железнодорожный транспорт -0.1 6.1 7.2 Пассажирский автодорожный транспорт 0.2 3.0 4.3 Связь 0.1 4.1 6.5 Отдых и культура 0.2 0.1 -1.8 Образование 0.0 13.9 13.6 Рестораны та гостиницы 0.4 3.7 5.9 Разные товары и услуги 3.2 6.0 6.4

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Данные: Госстат