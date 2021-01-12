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Инфляция в Украине в 2020г ускорилась до 5% – Госстат
17:46 11.01.2021 |
Рост потребительских цен в Украине в 2020 году ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году, оказавшись в центре целевого коридора инфляционного таргетирования Национального банка Украины, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Согласно ее данным, в декабре инфляция снизилась до 0,9% с 1,3% в ноябре и 1% в октябре.
Однако в декабре 2019 года была зафиксирована дефляция 0,2%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам 2020 года подскочила до 5% по сравнению с 3,8% по итогам ноября, 2,6% - по итогам октября, 2,3% – по итогам сентября.
Помимо этого, Госстат в декабре-2020 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,3% после 0,7% - в ноябре и 0,8% - в октябре. В декабре 2019 года этот показатель был отрицательным – "минус" 0,3%, поэтому в годовом измерении базовая инфляция по итогам декабря возросла до 4,5% с 3,9% по итогам ноября и 3,2% по итогам октября. В 2019 году базовая инфляция составляла 3,9%.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2019 году упала до 4,1% с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году. В 2016 году она составила 12,4%, годом ранее – 43,3%.
Как уточняет статведомство, на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 16,1%) подорожали яйца. На 8,3-0,9% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис, сало. В то же время на 1,0% подешевела свинина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.
Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в т.ч. одежда - на 5,0%, обувь - на 4,2%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел в основном за счет повышения тарифов на горячую воду, отопление на 1,4%.
Цены на транспорт выросли на 0,7% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,5%.
Индекс цен потребителей в декабре 2020г, %
|декабрь 2020 к ноябрю 2020
|декабрь 2020 к декабрю 2019
|январь-декабрь 2020 к январю-декабрю 2019
|Индекс потребительских цен
|0.9
|5.0
|2.7
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1.7
|4.9
|2.7
|Продукты питания
|1.8
|5.2
|2.9
|Хлеб та хлебопродукты
|1.2
|9.7
|8.6
|Хлеб
|1.4
|8.5
|6.4
|Макаронные изделия
|1.2
|6.5
|3.5
|Мясо и мясопродукты
|0.3
|0.8
|-0.1
|Рыба та рыбопродукты
|0.3
|3.8
|2.4
|Молоко
|1.9
|3.9
|5.7
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0.8
|4.0
|5.4
|Яйца
|16.1
|30.0
|-1.4
|Масло сливочное
|1.0
|3.1
|4.4
|Масло подсолнечное
|4.7
|21.7
|2.7
|Фрукты
|0.1
|12.9
|22.2
|Овощи
|8.3
|-12.1
|-16.6
|Сахар
|6.0
|47.7
|9.7
|Безалкогольные напитки
|0.0
|2.0
|1.8
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0.5
|9.2
|10.7
|Одежда и обувь
|-4.6
|-7.3
|-4.6
|Одежда
|-5.0
|-7.2
|-4.2
|Обувь
|-4.2
|-7.5
|-5.2
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0.1
|13.6
|-3.0
|Содержание и ремонт жилья
|0.0
|3.4
|3.1
|Водоснабжение
|0.0
|18.5
|21.8
|Канализация
|0.0
|16.5
|18.8
|Содержание домов и придомовых территорий
|0.0
|2.7
|4.5
|Электроэнергия
|0.0
|0.0
|0.0
|Природный газ
|-0.4
|56.3
|-18.8
|Горячая вода, отопление
|1.4
|-2.2
|-8.5
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|-0.5
|0.5
|-0.7
|Здравоохранение
|0.4
|7.7
|5.3
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0.4
|7.9
|4.6
|Амбулаторные услуги
|0.5
|9.2
|8.9
|Транспорт
|0.7
|2.7
|-1.9
|Топливо и масла
|2.5
|-10.5
|-16.0
|Транспортные услуги
|0.4
|3.9
|4.4
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-0.1
|6.1
|7.2
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0.2
|3.0
|4.3
|Связь
|0.1
|4.1
|6.5
|Отдых и культура
|0.2
|0.1
|-1.8
|Образование
|0.0
|13.9
|13.6
|Рестораны та гостиницы
|0.4
|3.7
|5.9
|Разные товары и услуги
|3.2
|6.0
|6.4
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Данные: Госстат
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