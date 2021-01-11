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Цены производителей промпродукции в Украине в 2020г выросли на 14,5% - Госстат
16:46 11.01.2021 |
Цены в промышленности Украины в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года увеличились на 14,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Как ранее сообщало статведомство, в 2019 году рост цен промпроизводителей составил 7,4% ,в 2018-м - 14,2%, в 2017-м. -16,5%, 2016-м – 35,7%, 2015-м – 25,4%.
Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 9,7%, при поставках за пределы страны – на 36,1%.
Цены в промышленности Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем 2020 года выросли на 1,8% после роста в ноябре на 2%, октябре – на 3,8%, сентябре – на 1,7%.
В то же время Госстат указывает: среднегодовое снижение цен в промышленности в 2020 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составило 1,6%, тогда как в предыдущие годы фиксировался рост цен: в 2019 году - 4,1%, 2018 году – 17,4%, 2017 году – 26,4%, 2016 году - 20,5%, 2015 году – 36%.
Цены в добывающей промышленности в декабре-2020 (по отношению к декабрю-2019) увеличились на 29,5%, за счет роста цен в добыче металлических руд – на 44,6%, нефти и газа на - 28,6%, а в выработке каменного угля они снизились - на 7,3%.
В перерабатывающей промышленности цены выросли на 15,7%. В производстве сахара они выросли на 59,6%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 9,9%, мясных продуктов – на 2,9%, молочных продуктов – на 6,5%, напитков - на 2,6%.
Коме того, в металлургии в декабре 2020 года к декабрю 2019 года цены выросли на 25,2%, производстве товаров промежуточного потребления – на 21,9%, в химическом производстве – на 20,9%, производстве товаров краткосрочного пользования – на 18,7%, деревообработке – на 10,5%, в фармацевтическом производстве - на 10,4%, машиностроении – на 2,1%.
В поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 3,9%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 1,8%/
Изменение цен производителей промышленной продукции в декабре 2020 года, %
|декабрь 2020 ноябрю 2020
|декабрь 2020 к декабрю 2019
|январь-декабрь 2020 к январю-декабрю 2019
|Промышленность всего
|101.8
|114.5
|98.4
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|103.4
|129.5
|84.7
|Добыча каменного угля
|98.8
|92.7
|71.9
|Добыча сырой нефти и природного газа
|101.6
|128.6
|71.7
|Добыча металлических руд
|107.7
|144.6
|94.9
|Перерабатывающая промышленность
|101.9
|115.7
|101.6
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|102.6
|121.9
|109.2
|производство мяса и мясных продуктов
|99.7
|102.9
|100.1
|производство молочных продуктов
|100.2
|106.5
|107.4
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100.9
|109.9
|105.7
|производство сахара
|110.3
|159.6
|113.3
|производство напитков
|100.5
|102.6
|103.6
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.2
|104.7
|103.4
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100.7
|110.5
|101.4
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|98.3
|101.8
|84.7
|Производство химических веществ и химической продукции
|102.3
|120.9
|102.9
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.7
|110.4
|109.5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.3
|104.1
|101.7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|103.9
|125.2
|96.1
|Машиностроение
|100.6
|102.1
|98.6
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|99.7
|101.8
|101.1
|Производство электрооборудования
|101.4
|104.4
|91.1
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.5
|101.8
|100.5
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.5
|101.2
|101.2
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|100.6
|103.9
|96.3
|Товары промежуточного потребления
|103.5
|121.9
|98.0
|Инвестиционные товары
|100.6
|103.6
|102.0
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|102.0
|118.7
|108.8
|Потребительские товары длительного пользования
|101.2
|108.4
|104.4
|Энергия
|100.4
|107.6
|91.8
Данные: Госстат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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