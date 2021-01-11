Цены производителей промпродукции в Украине в 2020г выросли на 14,5% - Госстат

Цены в промышленности Украины в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года увеличились на 14,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Как ранее сообщало статведомство, в 2019 году рост цен промпроизводителей составил 7,4% ,в 2018-м - 14,2%, в 2017-м. -16,5%, 2016-м – 35,7%, 2015-м – 25,4%.

Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 9,7%, при поставках за пределы страны – на 36,1%.

Цены в промышленности Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем 2020 года выросли на 1,8% после роста в ноябре на 2%, октябре – на 3,8%, сентябре – на 1,7%.

В то же время Госстат указывает: среднегодовое снижение цен в промышленности в 2020 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составило 1,6%, тогда как в предыдущие годы фиксировался рост цен: в 2019 году - 4,1%, 2018 году – 17,4%, 2017 году – 26,4%, 2016 году - 20,5%, 2015 году – 36%.

Цены в добывающей промышленности в декабре-2020 (по отношению к декабрю-2019) увеличились на 29,5%, за счет роста цен в добыче металлических руд – на 44,6%, нефти и газа на - 28,6%, а в выработке каменного угля они снизились - на 7,3%.

В перерабатывающей промышленности цены выросли на 15,7%. В производстве сахара они выросли на 59,6%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 9,9%, мясных продуктов – на 2,9%, молочных продуктов – на 6,5%, напитков - на 2,6%.

Коме того, в металлургии в декабре 2020 года к декабрю 2019 года цены выросли на 25,2%, производстве товаров промежуточного потребления – на 21,9%, в химическом производстве – на 20,9%, производстве товаров краткосрочного пользования – на 18,7%, деревообработке – на 10,5%, в фармацевтическом производстве - на 10,4%, машиностроении – на 2,1%.

В поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 3,9%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 1,8%/



Изменение цен производителей промышленной продукции в декабре 2020 года, %

декабрь 2020 ноябрю 2020 декабрь 2020 к декабрю 2019 январь-декабрь 2020 к январю-декабрю 2019 Промышленность всего 101.8 114.5 98.4 Добывающая промышленность и разработка карьеров 103.4 129.5 84.7 Добыча каменного угля 98.8 92.7 71.9 Добыча сырой нефти и природного газа 101.6 128.6 71.7 Добыча металлических руд 107.7 144.6 94.9 Перерабатывающая промышленность 101.9 115.7 101.6 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 102.6 121.9 109.2 производство мяса и мясных продуктов 99.7 102.9 100.1 производство молочных продуктов 100.2 106.5 107.4 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100.9 109.9 105.7 производство сахара 110.3 159.6 113.3 производство напитков 100.5 102.6 103.6 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.2 104.7 103.4 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100.7 110.5 101.4 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 98.3 101.8 84.7 Производство химических веществ и химической продукции 102.3 120.9 102.9 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100.7 110.4 109.5 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100.3 104.1 101.7 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 103.9 125.2 96.1 Машиностроение 100.6 102.1 98.6 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 99.7 101.8 101.1 Производство электрооборудования 101.4 104.4 91.1 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100.5 101.8 100.5 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.5 101.2 101.2 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 100.6 103.9 96.3 Товары промежуточного потребления 103.5 121.9 98.0 Инвестиционные товары 100.6 103.6 102.0 Потребительские товары краткосрочного пользования 102.0 118.7 108.8 Потребительские товары длительного пользования 101.2 108.4 104.4 Энергия 100.4 107.6 91.8

Данные: Госстат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.