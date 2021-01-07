Энергоатом хочет через суд взыскать с «Гарантированного покупателя» 4,5 миллиарда

ГП НАЭК «Энергоатом» хочет в судебном порядке взыскать с ГП «Гарантированный покупатель» 4,512 млрд грн задолженности.

Как передает Укринформ, об этом говорится в постановлении суда от 17 декабря 2020 г., опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Хозяйственный суд Киева принял соответствующее заявление «Энергоатома» и открыл производство 10 августа 2020 года. Энергоатом (в лице обособленного подразделения «Энергоатом-Трейдинг») просит суд взыскать с Гарантированного покупателя 4,114 млрд грн основного долга и 398,2 млн грн штрафных санкций и инфляционных потерь. Третье лицо, которое было приобщено к рассмотрению и не заявляет самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика - ЗАО НЭК "Укрэнерго".

По данным "Гарантированного покупателя", компания рассчиталась с "Энергоатомом" за 2020 год на уровне 66%. Компания имеет долги за февраль, апрель, май и июнь. В остальных месяцев "ГарПок" заявляет, что полностью оплатил электроэнергию, используемую для нужд населения.