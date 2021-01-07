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Минфин сообщил об утверждении 81% местных бюджетов
15:53 06.01.2021 |
По состоянию на 6 января 2021 года Министерство финансов имеет информацию об утверждении 1 298 местных бюджетов, или 81% от их общего количества (1597).
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что в декабре 2020 года большинство местных громад завершили процесс планирования бюджетов принятием решения соответствующего местного совета о местном бюджете на 2021 год.
По состоянию на 6 января 2021 года, из утвержденных 1 298 бюджетов - 22 областных и бюджет города Киева (не утверждены бюджеты Волынской и Черниговской областей), 92 районных бюджета (не утверждены - 27) и 1172 бюджета территориальных громад (не утверждены - 266).
Без нарушения требований Бюджетного кодекса Украины, то есть до 25 декабря 2020 года, принято 952 местных бюджета.
В соответствии со статьей 77 Бюджетного кодекса Украины, местные бюджеты утверждаются до 25 декабря года, предшествующего плановому.
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