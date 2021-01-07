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Информация об агентстве
В Украине в 2021 году будет создано Агентство оборонных технологий - Уруский
Создание Агентства оборонных технологий планируется в 2021 году, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский во время визита в объединение производителей вооружения и военной техники "Лига оборонных предприятий Украины" в среду.
По словам министра, такое агентство будет способствовать созданию перспективных образцов вооруженной военной техники (ВВТ).
Кроме того, как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Минстратпром в перспективе объединится с "Лигой оборонных предприятий Украины" с целью создания условий как для государственных, так и частных компаний.
К настоящему времени, сообщил Уруский, на особенном контроле правительства находится имплементация закона "Об оборонных закупках". Планируется, что уже в январе могут принять документы, чтобы он заработал. Кроме того, завершена подготовка "Стратегии развития ОПК", сообщили в пресс-службе Минстратпрома.
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