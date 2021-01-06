Фонд соцстрахования в 2020 году профинансировал декретные выплаты почти на 5 миллиардов

В течение прошлого года Фонд социального страхования Украины направил на финансирование помощи в связи с беременностью и родами 4,9 миллиарда гривень.

Как передает Укринформ, об этом ФССУ информирует в Фейсбуке.

«По оперативным итогам 2020 года Фонд социального страхования Украины профинансировал 4,9 млрд гривень помощи по беременности и родам. Это почти на 0,4 млрд гривень больше, чем за 2019 год. Финансирование осуществляется Фондом в полном объеме», - говорится в сообщении.

Сообщается, что помощь предоставляется ФССУ трудоустроенным женщинам в размере 100% среднего дохода за весь период пребывания в отпуске по беременности и родам.

В общих случаях продолжительность отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов). Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств из Фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде, объясняют в ФССУ.

Также отмечается, что для вычисления размера пособия необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней фактического пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами. Продолжительность страхового стажа при этом не учитывается.

В то же время лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленного с двукратного размера минимальной заработной платы.

В ФССУ информируют, что дата финансирования напрямую зависит от даты подачи в Фонд заявления-расчета на выплату помощи работодателем - после того, как в Телеграм-канале ФССУ появится сообщение относительно финансирования нужной даты, средства поступят на счет работодателя в течение нескольких банковских дней.