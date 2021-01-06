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Магазинам разрешили продавать прессу и бытовую химию в период январского локдауна
08:50 06.01.2021 |
Кабинет Министров внес бытовую химию и печатную прессу в перечень товаров, которые разрешается реализовывать во время локдауна с 8 по 24 января.
Соответствующее заявление сделал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24″.
"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет покупать", - сказал Мокан.
Он также добавил, что с данной инициативой выступил глава Минздрава Максим Степанов.
При этом Мокан отметил, что правительство не рассматривало вопрос изменения дат введения ужесточения карантина.
Как сообщали Українські Новини, Американская торговая палата в Украине призвала Кабмин пересмотреть постановление, которое предусматривает установление карантина, и при этом ограничивает права потребителей.
Также сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не ограничивало продажу бытовой химии и ветеринарной продукции на время локдауна.
Кроме того, в "Укрзализныце" раскрыли подробности работы железнодорожного транспорта во время январского локдауна.
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