Магазинам разрешили продавать прессу и бытовую химию в период январского локдауна

Кабинет Министров внес бытовую химию и печатную прессу в перечень товаров, которые разрешается реализовывать во время локдауна с 8 по 24 января.

Соответствующее заявление сделал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24″.

"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет покупать", - сказал Мокан.

Он также добавил, что с данной инициативой выступил глава Минздрава Максим Степанов.

При этом Мокан отметил, что правительство не рассматривало вопрос изменения дат введения ужесточения карантина.

Как сообщали Українські Новини, Американская торговая палата в Украине призвала Кабмин пересмотреть постановление, которое предусматривает установление карантина, и при этом ограничивает права потребителей.

Также сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не ограничивало продажу бытовой химии и ветеринарной продукции на время локдауна.

Кроме того, в "Укрзализныце" раскрыли подробности работы железнодорожного транспорта во время январского локдауна.