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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Всемирный банк прогнозирует в 2021 году рост украинской экономики на 3%

08:47 06.01.2021 |

Экономика

 

Всемирный банк ожидает, что экономика Украины вырастет на 3% в 2021 году. Об этом говорится в сообщении организации со ссылкой на январский обзор "Перспективы мировой экономики", передает УНН.

"В 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики Украины, рост ВВП за год составит всего 3%. В этот период постепенного восстановления особенно важно удвоить усилия по устранению существующих структурных недостатков украинской экономики. По-прежнему ситуация с бюджетом будет серьезно осложняться пандемией и необходимостью предоставления защиты наиболее уязвимым слоям населения. Увеличение дефицита бюджета, значительные обязательства по обслуживанию государственного долга и высокий уровень неопределенности будут сдерживать такие необходимые частные инвестиции. Особенно важным будет содействие притоку капитала и рабочей силы наиболее производительных секторов экономики путем укрепления верховенства права, ускорения процесса урегулирования проблемных кредитов, уменьшения регуляторных барьеров и укрепления управления государственными банками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перспективе необходимо ввести более быстрые процедуры банкротства и урегулирования долга, чтобы обезопасить активы от длительных судебных разбирательств и иметь возможность переориентировать их для новых целей.

"В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 4% при условии, что начатое применение вакцин от COVID-19 продлится в широких масштабах в течение наступившего года. Однако ... Всемирный банк отмечает, что восстановление, вероятно, будет слабым в случае, когда директивные органы будут избегать решительных действий по обузданию пандемии и реформ, способствующих росту инвестиций ... Несмотря на то, что экономика Украины, как ожидается, будет расти в 2021 году, после сокращения на 5,5% в 2020-м, пандемия нанесла значительный ущерб населению Украины", - указано в сообщении.

Сообщается, что, учитывая высокий уровень неопределенности, связанной с долгосрочными последствиями пандемии и разработкой вакцины, все субъекты экономической деятельности, как в государственном, так и в частном секторе и домохозяйства, должны будут принять сложные экономические условия внутри страны и за рубежом.

"Открытие рынка земли в середине 2021 года - это шанс для Украины в полной мере воспользоваться возможностями, которые предоставляет ее сельскохозяйственный сектор - важный источник поступлений от экспорта. Однако, создание эффективного рынка сельскохозяйственных земель потребует своевременного принятия дополнительного законодательства о передаче государственных земель местным органам власти, введение такой необходимой прозрачности в управлении земельными ресурсами и надзора за ними, а также введение электронных аукционов для любой передачи государственных земель. Поскольку Украина продолжает восстановление в 2021 году, одним из ключевых уроков этого глобального кризиса является важность укрепления макроэкономической устойчивости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взвешенная денежно-кредитная и фискальная политика Украины, включая отсутствие значительных внешних и внутренних дисбалансов, помогла смягчить наиболее серьезные последствия пандемии для экономики Украины.

"Сохранение регуляторной независимости Национального банка Украины будет, как и раньше, иметь решающее значение для сохранения доверия и устойчивости. В дальнейшем, по мере снижения непосредственных рисков пандемии, будет важно скорректировать комплекс мероприятий политики и поддерживать макроэкономическую стабильность - важную предпосылку прочного, устойчивого и устойчивого восстановления", - указано в сообщении.

Напомним, министр экономики Петрашко уверен в росте ВВП на 4,6% в 2021 году: это консенсус-прогноз по рынку.
 

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