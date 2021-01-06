Разработка сайтов и сервисов может освобождаться от уплаты НДС - Минфин

Поставки разных видов программной продукции в виде разработки сайтов или онлайн-сервисов в случае передачи заказчику имущественных прав интеллектуальной собственности освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС), указало Министерство финансов в обобщающей налоговой консультации.

"Консультация отвечает на вопрос, освобождаются ли от обложения НДС операции по поставке разных видов программной продукции. В частности, разъяснено, что операции по поставке результатов компьютерного программирования в виде интернет-сайтов и/или онлайн-сервисов и доступа к ним в случае передачи заказчику имущественных прав интеллектуальной собственности на такие объекты будут освобождаться от налогообложения НДС", - указал Минфин на сайте во вторник.

В то же время операции по поставке систем и/или оборудования, составляющей которого является программная продукция без выделения отдельной ее стоимости, облагаются НДС в общеустановленном порядке, добавили в министерстве.